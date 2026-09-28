Россия ударила по пищевому предприятию в Житомирской области (фото)

Как сообщало РБК-Украина, россияне изменили подход к дальнобойным ударам по Украине.

С начала года они били по железной дороге, портам и водозаборам, а дальше по складам, экономике и дата-центрам.

Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского предполагает, что в России мог измениться человек или команда, планирующая такие атаки.