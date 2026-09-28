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Россия ударила по пищевому предприятию в Житомирской области (фото)

09:18 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ ударила по предприятию пищевой промышленности (t.me/zhytomyrskaODA)

Этой ночью вражеские беспилотники атаковали предприятие в Житомирской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Житомирского ОВА Виталия Бунечко.

Россияне продолжают бить по гражданской инфраструктуре Житомирщины. В этот раз дроны попали в предприятие пищевой промышленности.

На месте удара возник пожар. Спасатели ГСЧС локализовали огонь и полностью его ликвидировали.

Фото: последствия обстрела предприятия (t.me/zhytomyrskaODA)

Жертв и пострадавших в результате атаки пока нет.

"Из-за угрозы повторных ударов пожарные были вынуждены отходить в безопасные места. Саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в ГСЧС.

Обновлено. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, атака произошла на обычный завод по производству мороженого.

Тем временем ночью российские войска ударили КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

В Салтовском районе бомба попала в многоквартирный дом, а количество пострадавших возросло до 22 человек, среди которых восемь детей.

Как сообщало РБК-Украина, россияне изменили подход к дальнобойным ударам по Украине.

С начала года они били по железной дороге, портам и водозаборам, а дальше по складам, экономике и дата-центрам.

Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского предполагает, что в России мог измениться человек или команда, планирующая такие атаки.

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