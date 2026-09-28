Россия ударила по пищевому предприятию в Житомирской области (фото)

Этой ночью вражеские беспилотники атаковали предприятие в Житомирской общине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Житомирского ОВА Виталия Бунечко.
Россияне продолжают бить по гражданской инфраструктуре Житомирщины. В этот раз дроны попали в предприятие пищевой промышленности.
На месте удара возник пожар. Спасатели ГСЧС локализовали огонь и полностью его ликвидировали.
Фото: последствия обстрела предприятия (t.me/zhytomyrskaODA)
Жертв и пострадавших в результате атаки пока нет.
"Из-за угрозы повторных ударов пожарные были вынуждены отходить в безопасные места. Саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в ГСЧС.
Обновлено. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, атака произошла на обычный завод по производству мороженого.
Тем временем ночью российские войска ударили КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.
В Салтовском районе бомба попала в многоквартирный дом, а количество пострадавших возросло до 22 человек, среди которых восемь детей.
Как сообщало РБК-Украина, россияне изменили подход к дальнобойным ударам по Украине.
С начала года они били по железной дороге, портам и водозаборам, а дальше по складам, экономике и дата-центрам.
Источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского предполагает, что в России мог измениться человек или команда, планирующая такие атаки.