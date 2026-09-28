Російські діпстрайки стали більш продуманими: які цілі РФ може обрати наступними

Росіяни змінюють підхід до далекобійних ударів по Україні. Серед можливих цілей називають мости, логістику та економічні об'єкти.

Одне з джерел РБК-Україна припускає, що серед об'єктів, які ще можуть стати цілями російських ударів, залишаються київські мости та урядовий квартал.

"Але по них, напевно, вдарять лише у разі якогось кроку з нашого боку - наприклад, удару по Кремлю або повторення умовної "Павутини"", - заявив співрозмовник.

Водночас джерело вважає, що після цього у Росії фактично залишиться небагато варіантів для подальшого підвищення рівня ескалації без переходу до ядерного рівня.

Однак інше джерело РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського вважає, що таку логіку не варто сприймати як чітку послідовність майбутніх атак.

Росія поступово розширює перелік цілей

За його словами, з початку року російські удари були спрямовані на різні елементи української логістики. Йдеться, зокрема, про залізницю, "Нову пошту", окремі мости та порти.

Після цього росіяни почали бити по об'єктах, пов'язаних із водопостачанням, зокрема водозаборах.

Наступним напрямком стали склади та велика логістика. Пізніше, як зазначив співрозмовник, російські удари почали охоплювати економіку загалом, а також дата-центри.

За його словами, така послідовність може свідчити про зміну підходу до планування діпстрайків.

Співрозмовник РБК-Україна припустив, що в Росії могла змінитися людина або команда, яка відповідає за планування далекобійних атак. На його думку, удари стали більш продуманими.

Водночас джерело наголосило, що це не означає існування чіткого списку цілей або фіксованої послідовності, за якою Росія їх атакуватиме.

"Є різні сигнали, що цього разу може бути атаковано те й те. Але немає якоїсь "шкали ударів"", - пояснив співрозмовник.

Як приклад він наводить мости. Потенційною ціллю може бути не лише інфраструктура в Києві, а й інші мости по Україні. При цьому їхня атака не обов'язково має бути відповіддю на якусь конкретну подію.

"Якщо взяти мости - то мова ж не тільки про Київ, це може бути в будь-який час, але не в плані "після чогось"", - зазначило джерело.