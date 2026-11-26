26 листопада російські загарбники здійснили нову атаку на Харків - під удар потрапив Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут".

Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Об 11:23 міський голова сповістив, що росіяним бойовим дроном завдали удару по Київському району.

"Наслідки уточнюємо", - написав він.

За кілька хвилин стало відомо, що ворог атакував Слобідський район Харкова "бандероллю".

Ще через 15 хвилин Терехов повідомив, що під удар Росії потрапив один із вишів.

"Реактивний ворожий дрон ударив по будівлі одного з ВИШів у Київському районі", - повідомив мер.

Згодом він уточнив, що йдеться про Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут". Ворог здійснив атаку "бандероллю".

Згодом стало відомо, що у Харкова внаслідок російських атак загинула цивільна.

"Є інформація про загиблу жінку", - сповістив міський голова, додавши, що про жертву відомо в Київському районі.

З заявою з цього приводу також виступив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, після влучання ворожого дрону в Київському районі загорівся приватний будинок.

"Усі ексрені служби працюють на місці влучання", - написав він.

Близько 11:46 Синєгубов повідомив, що в Салтівському районі внаслідок ворожої атаки палає будинок.



"Екстрені служби виїхали на місце, триває ліквідація наслідків", - додав він.

Оновлено о 12:18

Синєгубов заявив, що У Київському районі відомо про трьох потерпілих.



"Жінки 53 і 66 років отримали опіки, їм надають медичну допомогу. 18-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес", - уточнив він.

Оновлено о 12:38

Кількість постраждалих зросла до 6 осіб. Як повідомив Синєгубов, ще двоє людей постраждали в Київському районі.

" Отримали поранення чоловіки 75 і 52 років. Їм надають усю необхідну медичну допомогу... Ліквідація наслідків триває", - додав глава ОДА.