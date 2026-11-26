26 ноября российские захватчики совершили новую атаку на Харьков - под удар попал Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт".

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 11:23 городской голова сообщил, что российский боевой дрон нанес удар по Киевскому району.

"Последствия уточняем", - написал он.

Через несколько минут стало известно, что враг атаковал Слободской район Харькова "бандеролью".

Еще через 15 минут Терехов сообщил, что под удар попал один из харьковских вузов.

"Реактивный вражеский дрон ударил по зданию одного из вузов в Киевском районе", - сообщил мэр.

Впоследствии он уточнил, что речь идет о Национальном аэрокосмическом университете "Харьковский авиационный институт". Враг совершил атаку "бандеролью".

Впоследствии стало известно, что в результате российских атак в Харькове погибла женщина.

"Есть информация о погибшей женщине", - сообщил городской голова, уточнив, что жертва находилась в Киевском районе.

С заявлением по этому поводу также выступил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, после попадания вражеского дрона в Киевском районе загорелся частный дом.

"Все экстренные службы работают на месте попадания", - написал он.

Около 11:46 Синегубов сообщил, что в Салтовском районе в результате вражеской атаки загорелся дом.

"Экстренные службы выехали на место, продолжается ликвидация последствий", - добавил он.

Обновлено в 12:18

Синегубов заявил, что в Киевском районе известно о трех пострадавших.

"Женщины 53 и 66 лет получили ожоги, им оказывают медицинскую помощь. 18-летняя девушка получила острую реакцию на стресс", - уточнил он.

Обновлено в 12:38

Число пострадавших возросло до 6 человек. Как сообщил Синегубов, еще два человека пострадали в Киевском районе.

"Получили ранения мужчины 75 и 52 лет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь... Ликвидация последствий продолжается", - добавил глава ОГА.