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Росія вдарила дроном по супермаркету під Києвом, спалахнула пожежа

11:47 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSKyiv)

Російські окупанти в середу, 30 вересня, вдарили безпілотником по супермаркету в Обухівському районі Києва. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"В Обухівському районі рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету, яка виникла внаслідок атаки ворожого БпЛА", - розповів він.

Ткаченко додав, що внаслідок ворожого удару постраждала одна людина, яка отримала необхідну медичну допомогу. У жінки сталася гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

Нагадаємо, країна-агресорка в ніч на сьогодні завдала комбінованого удару по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, є жертва та постраждалі.

Крім того, вночі російські окупанти атакували Київ безпілотниками та балістикою. Унаслідок ворожого обстрілу у столиці зафіксовані перебої зі світлом, горіли приватні будинки, склад і магазин, постраждали кілька людей.

РБК-Україна також писало, що, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ збільшила кількість реактивних дронів, якими атакує Україну. У вересні їхня кількість вже перевищила 3000 одиниць.

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