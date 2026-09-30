Росія вдарила дроном по супермаркету під Києвом, спалахнула пожежа

"В Обухівському районі рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету, яка виникла внаслідок атаки ворожого БпЛА", - розповів він.

Ткаченко додав, що внаслідок ворожого удару постраждала одна людина, яка отримала необхідну медичну допомогу. У жінки сталася гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

Нагадаємо, країна-агресорка в ніч на сьогодні завдала комбінованого удару по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, є жертва та постраждалі.