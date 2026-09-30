Перебої зі світлом, палає склад і будинки: все про нічний обстріл Києва

Росіяни в ніч проти 30 вересня атакували Київ реактивними дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті спостерігаються перебої зі світлом, зафіксовано пошкодження та пожежі.

РБК-Україна розповідає про все, що відомо станом на зараз.

Головне:

росіяни фактично безперервно атакують Київ дронами, а також була балістика;

наслідки зафіксовано у Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах;

постраждали дві людини.

Чим били росіяни

Приблизно о 02:47 у Києві та більшості областей України оголосили червоний рівень небезпеки. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет. Вже через кілька хвилин у місті пролунала гучна серія вибухів.

Окрім того, до моменту атаки балістикою, і після - росіяни атакують Київ реактивними дронами. Тож у місті фактично кожну годину чути звуки вибухів.

Наслідки обстрілу

За даними мера Києва Віталія Кличка та КМВА, наразі наслідки зафіксовано у Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Варто зазначити, що після ударів у місті фіксувалися перебої зі світлом. Водночас низка місцевих каналів писали, що у деяких районах, зокрема на лівому березі, світла нібито немає взагалі.

Детальніше щодо наслідків по районах розповідаємо нижче.

Святошинський район

У цьому районі внаслідок ворожого удару загорілися приватні будинки.

Голосіївський район

Тут виникло загорання складської будівлі.

Оболонський район

Через ворожу атаку сталося загорання в приміщенні магазину.

Постраждалі

Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

Оновлено о 04:10

"Наразі двоє постраждалих внаслідок атаки ворога. Одну поранену жінку медики госпіталізували", - уточнив Кличко.