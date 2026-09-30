Перебої зі світлом, палає склад і будинки: все про нічний обстріл Києва
Росіяни в ніч проти 30 вересня атакували Київ реактивними дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті спостерігаються перебої зі світлом, зафіксовано пошкодження та пожежі.
РБК-Україна розповідає про все, що відомо станом на зараз.
Головне:
- росіяни фактично безперервно атакують Київ дронами, а також була балістика;
- наслідки зафіксовано у Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах;
- постраждали дві людини.
Чим били росіяни
Приблизно о 02:47 у Києві та більшості областей України оголосили червоний рівень небезпеки. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет. Вже через кілька хвилин у місті пролунала гучна серія вибухів.
Окрім того, до моменту атаки балістикою, і після - росіяни атакують Київ реактивними дронами. Тож у місті фактично кожну годину чути звуки вибухів.
Наслідки обстрілу
За даними мера Києва Віталія Кличка та КМВА, наразі наслідки зафіксовано у Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.
Варто зазначити, що після ударів у місті фіксувалися перебої зі світлом. Водночас низка місцевих каналів писали, що у деяких районах, зокрема на лівому березі, світла нібито немає взагалі.
Детальніше щодо наслідків по районах розповідаємо нижче.
Святошинський район
У цьому районі внаслідок ворожого удару загорілися приватні будинки.
Голосіївський район
Тут виникло загорання складської будівлі.
Оболонський район
Через ворожу атаку сталося загорання в приміщенні магазину.
Постраждалі
Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждала одна людина.
Оновлено о 04:10
"Наразі двоє постраждалих внаслідок атаки ворога. Одну поранену жінку медики госпіталізували", - уточнив Кличко.
Удари РФ по Києву
Нагадаємо, у ніч на 29 вересня росіяни також атакували Київ як дронами, так і балістикою. Унаслідок обстрілів було пошкоджено щонайменше навчальний заклад та адміністративну будівлю.
Також ми писали, що з вечора 29 вересня і до першої половини 30 вересня в місті можливі перебої з оплатою проїзду в транспорті. Причиною є наслідки атак РФ.