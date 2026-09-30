Россия ударила дроном по супермаркету под Киевом, вспыхнул пожар

"В Обуховском районе спасатели ликвидировали пожар в здании супермаркета, возникшего в результате атаки вражеского БпЛА", - рассказал он.

Ткаченко добавил, что в результате вражеского удара пострадал один человек, который получил необходимую медицинскую помощь. У женщины произошла острая реакция на стресс и гипертонический криз.

Напомним, страна-агрессор в ночь на сегодня нанесла комбинированный удар по Киевской области. В результате обстрела повреждены и разрушены дома, есть жертва и пострадавшие.