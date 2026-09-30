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Россия ударила дроном по супермаркету под Киевом, вспыхнул пожар

11:47 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)

Российские оккупанты в среду, 30 сентября, ударили беспилотником по супермаркету в Обуховском районе Киева. В результате атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

"В Обуховском районе спасатели ликвидировали пожар в здании супермаркета, возникшего в результате атаки вражеского БпЛА", - рассказал он.

Ткаченко добавил, что в результате вражеского удара пострадал один человек, который получил необходимую медицинскую помощь. У женщины произошла острая реакция на стресс и гипертонический криз.

Напомним, страна-агрессор в ночь на сегодня нанесла комбинированный удар по Киевской области. В результате обстрела повреждены и разрушены дома, есть жертва и пострадавшие.

Кроме того, ночью российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и баллистикой. В результате вражеского обстрела в столице зафиксированы перебои со светом, горели частные дома, склад и магазин, пострадали несколько человек.

РБК-Украина также писало, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ увеличило количество реактивных дронов, которыми атакует Украину. В сентябре их количество уже превысило 3000 единиц.

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