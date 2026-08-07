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Росія вдарила дроном по лікарні у Херсоні, є постраждалі

22:25 07.08.2026 Пт
1 хв
Чотири жінки внаслідок атаки дістали мінно-вибухові травми та контузії
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські поліцейські (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські окупанти сьогодні близько 18:20 вдарили безпілотником по території лікарні в середмісті. Внаслідок атаки постраждали четверо медпрацівниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА.

"Близько 18:20 російські окупанти атакували безпілотником один із закладів охорони здоров’я у Херсоні. Внаслідок влучання ворожого дрона постраждали чотири медичні сестри віком 56, 67, 53 та 65 років", - йдеться в повідомленні.

Жінки дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Зазначається, що після отримання необхідної медичної допомоги вони продовжать лікування амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні, через що місто повністю залишилося без електропостачання.

Через знеструмлення також виникли проблеми з водопостачанням - воду жителям почали подавати зі зниженим тиском.

Крім того, в ніч на 5 серпня росіяни зруйнували храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка Херсонської області. Святиню місцева громада звела власними силами на честь українських воїнів, які загинули, боронячи країну.

РБК-Україна також писало про випадок у Херсоні, коли російський безпілотник переслідував цивільного продавця овочів на місцевому ринку. Попри атаку, 52-річний мешканець Миколаївської області залишився живим.

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