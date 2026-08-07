Россия ударила дроном по больнице в Херсоне, есть пострадавшие

"Около 18:20 российские оккупанты атаковали беспилотником одно из учреждений здравоохранения в Херсоне. В результате попадания вражеского дрона пострадали четыре медицинские сестры в возрасте 56, 67, 53 и 65 лет", - говорится в сообщении.

Женщины получили минно-взрывные травмы и контузии.

Отмечается, что после получения необходимой медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.

Напомним, в ночь на 6 августа российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне, из-за чего город полностью остался без электроснабжения.

Из-за обесточивания возникли проблемы с водоснабжением - воду жителям начали подавать с пониженным давлением.