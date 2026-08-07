Россия ударила дроном по больнице в Херсоне, есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня около 18:20 ударили беспилотником по территории больницы в центре города. В результате атаки пострадали четверо медработниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской ОВА.
"Около 18:20 российские оккупанты атаковали беспилотником одно из учреждений здравоохранения в Херсоне. В результате попадания вражеского дрона пострадали четыре медицинские сестры в возрасте 56, 67, 53 и 65 лет", - говорится в сообщении.
Женщины получили минно-взрывные травмы и контузии.
Отмечается, что после получения необходимой медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.
Напомним, в ночь на 6 августа российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне, из-за чего город полностью остался без электроснабжения.
Из-за обесточивания возникли проблемы с водоснабжением - воду жителям начали подавать с пониженным давлением.
Кроме того, в ночь на 5 августа россияне разрушили храм Рождества Богородицы в селе Дарьевка Херсонской области. Святыню местная громада возвела собственными силами в честь украинских воинов, которые погибли, защищая страну.
РБК-Украина также писала о случай в Херсоне, когда российский беспилотник преследовал гражданского продавца овощей на местном рынке. Несмотря на атаку, 52-летний житель Николаевской области остался жив.