ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила дроном по лікарні у Херсоні, є постраждалі

22:25 07.08.2026 Пт
1 хв
Чотири жінки внаслідок атаки дістали мінно-вибухові травми та контузії
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила дроном по лікарні у Херсоні, є постраждалі Фото: українські поліцейські (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти сьогодні близько 18:20 вдарили безпілотником по території лікарні в середмісті. Внаслідок атаки постраждали четверо медпрацівниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА.

"Близько 18:20 російські окупанти атакували безпілотником один із закладів охорони здоров’я у Херсоні. Внаслідок влучання ворожого дрона постраждали чотири медичні сестри віком 56, 67, 53 та 65 років", - йдеться в повідомленні.

Жінки дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Зазначається, що після отримання необхідної медичної допомоги вони продовжать лікування амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні, через що місто повністю залишилося без електропостачання.

Через знеструмлення також виникли проблеми з водопостачанням - воду жителям почали подавати зі зниженим тиском.

Крім того, в ніч на 5 серпня росіяни зруйнували храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка Херсонської області. Святиню місцева громада звела власними силами на честь українських воїнів, які загинули, боронячи країну.

РБК-Україна також писало про випадок у Херсоні, коли російський безпілотник переслідував цивільного продавця овочів на місцевому ринку. Попри атаку, 52-річний мешканець Миколаївської області залишився живим.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсон Війна в Україні Дрони
Новини
Який вигляд має стадіон "Чорноморець" після російської атаки (фото, відео)
Який вигляд має стадіон "Чорноморець" після російської атаки (фото, відео)
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом