Росія вдарила дроном по лікарні у Херсоні, є постраждалі

Російські окупанти сьогодні близько 18:20 вдарили безпілотником по території лікарні в середмісті. Внаслідок атаки постраждали четверо медпрацівниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА.

"Близько 18:20 російські окупанти атакували безпілотником один із закладів охорони здоров’я у Херсоні. Внаслідок влучання ворожого дрона постраждали чотири медичні сестри віком 56, 67, 53 та 65 років", - йдеться в повідомленні.

Жінки дістали мінно-вибухові травми та контузії.

Зазначається, що після отримання необхідної медичної допомоги вони продовжать лікування амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні, через що місто повністю залишилося без електропостачання.

Через знеструмлення також виникли проблеми з водопостачанням - воду жителям почали подавати зі зниженим тиском.