Росія вдарила дроном по лікарні у Херсоні, є постраждалі
Російські окупанти сьогодні близько 18:20 вдарили безпілотником по території лікарні в середмісті. Внаслідок атаки постраждали четверо медпрацівниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА.
"Близько 18:20 російські окупанти атакували безпілотником один із закладів охорони здоров’я у Херсоні. Внаслідок влучання ворожого дрона постраждали чотири медичні сестри віком 56, 67, 53 та 65 років", - йдеться в повідомленні.
Жінки дістали мінно-вибухові травми та контузії.
Зазначається, що після отримання необхідної медичної допомоги вони продовжать лікування амбулаторно.
Нагадаємо, у ніч на 6 серпня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні, через що місто повністю залишилося без електропостачання.
Через знеструмлення також виникли проблеми з водопостачанням - воду жителям почали подавати зі зниженим тиском.
Крім того, в ніч на 5 серпня росіяни зруйнували храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка Херсонської області. Святиню місцева громада звела власними силами на честь українських воїнів, які загинули, боронячи країну.
РБК-Україна також писало про випадок у Херсоні, коли російський безпілотник переслідував цивільного продавця овочів на місцевому ринку. Попри атаку, 52-річний мешканець Миколаївської області залишився живим.