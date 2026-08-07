ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила дроном по больнице в Херсоне, есть пострадавшие

22:25 07.08.2026 Пт
1 мин
Четыре женщины в результате атаки получили минно-взрывные травмы и контузии
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила дроном по больнице в Херсоне, есть пострадавшие Фото: украинские полицейские (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские оккупанты сегодня около 18:20 ударили беспилотником по территории больницы в центре города. В результате атаки пострадали четверо медработниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской ОВА.

"Около 18:20 российские оккупанты атаковали беспилотником одно из учреждений здравоохранения в Херсоне. В результате попадания вражеского дрона пострадали четыре медицинские сестры в возрасте 56, 67, 53 и 65 лет", - говорится в сообщении.

Женщины получили минно-взрывные травмы и контузии.

Отмечается, что после получения необходимой медицинской помощи они продолжат лечение амбулаторно.

Напомним, в ночь на 6 августа российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне, из-за чего город полностью остался без электроснабжения.

Из-за обесточивания возникли проблемы с водоснабжением - воду жителям начали подавать с пониженным давлением.

Кроме того, в ночь на 5 августа россияне разрушили храм Рождества Богородицы в селе Дарьевка Херсонской области. Святыню местная громада возвела собственными силами в честь украинских воинов, которые погибли, защищая страну.

РБК-Украина также писала о случай в Херсоне, когда российский беспилотник преследовал гражданского продавца овощей на местном рынке. Несмотря на атаку, 52-летний житель Николаевской области остался жив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Херсон Война в Украине Дрони
Новости
Как выглядит стадион "Черноморец" после российской атаки (фото, видео)
Как выглядит стадион "Черноморец" после российской атаки (фото, видео)
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом