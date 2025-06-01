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Житомирщина зазнала однієї з наймасштабніших ворожих атак: що відомо про наслідки

Неділя 01 червня 2025 14:17
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Житомирщина зазнала однієї з наймасштабніших ворожих атак: що відомо про наслідки Фото: Удар по Житомирщині дронами й ракетами (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 1 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак по Житомирській області, застосувавши ударні дрони та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За попередніми даними, завдяки оперативній роботі Сил протиповітряної оборони вдалося уникнути жертв та поранених.

Водночас внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти об'єктів інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільне підприємство.

Наразі на місцях працюють аварійні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

Голова ОВА висловивподяку силам ППО та рятувальникам за швидку реакцію та професіоналізм.

Атака РФ на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня російські війська знову атакували Україну, застосувавши безпілотники. Повітряні сили України також зафіксували загрозу запуску балістичних ракет.

Водночас, уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Через цей напад кількість поранених зросла до трьох осіб.

Вночі російські війська завдали удару безпілотниками по Білгород-Дністровському району Одещини.

Як повідомив голова Одеської ОВА, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та корпус бази відпочинку, де виникла пожежа.

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