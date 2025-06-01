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Житомирщина подверглась одной из самых масштабных вражеских атак: что известно о последствиях

Воскресенье 01 июня 2025 14:17
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Житомирщина подверглась одной из самых масштабных вражеских атак: что известно о последствиях Фото: Удар по Житомирщине дронами и ракетами (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 1 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак по Житомирской области, применив ударные дроны и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

По предварительным данным, благодаря оперативной работе Сил противовоздушной обороны удалось избежать жертв и раненых.

В то же время в результате обстрела повреждены около десяти объектов инфраструктуры, в частности частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданское предприятие.

Сейчас на местах работают аварийные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

Председатель ОВА выразил благодарность силам ПВО и спасателям за быструю реакцию и профессионализм.

Атака РФ на Украину

Напомним, что в ночь на 1 июня российские войска снова атаковали Украину, применив беспилотники. Воздушные силы Украины также зафиксировали угрозу запуска баллистических ракет.

В то же время, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за этого нападения количество раненых возросло до трех человек.

Ночью российские войска нанесли удар беспилотниками по Белгород-Днестровскому району Одесской области.

Как сообщил председатель Одесской ОГА, в результате атаки повреждены частные дома и корпус базы отдыха, где возник пожар.

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