Росія вдарила дронами по Одесі, є постраждалі

"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі з'ясовуємо", - зазначив Лисак.

Кіпер розповів, що росіяни пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, один з безпілотників влучив у двоповерховий будинок, є руйнування.

"За попередніми даними, є постраждалі", - додав він.

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"За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей: 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога," - згодом додав Лисак.

Пошкоджено 2-поверхову будівлю та СТО.

Нагадаємо, вдень 21 липня російські окупанти атакували Одесу та область. У центрі міста були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи.

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей - 17-річний хлопець та 23-річна дівчина.