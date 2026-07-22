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Росія вдарила дронами по Одесі, є постраждалі

13:19 22.07.2026 Ср
2 хв
Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по Одесі (t.me/odeskaODA)

В середу, 22 липня, російські окупанти вдарили по Одесі безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Одеської МВА Сергія Лисака та заяву очільника Одеської ОДА (ОВА) Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі з'ясовуємо", - зазначив Лисак.

Кіпер розповів, що росіяни пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, один з безпілотників влучив у двоповерховий будинок, є руйнування.

"За попередніми даними, є постраждалі", - додав він.

Оновлено.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей: 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога," - згодом додав Лисак.

Пошкоджено 2-поверхову будівлю та СТО.

Нагадаємо, вдень 21 липня російські окупанти атакували Одесу та область. У центрі міста були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи.

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей - 17-річний хлопець та 23-річна дівчина.

Крім того, вдень 20 липня росіяни завдали удару по Одесі. Було зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, після чого над містом піднявся густий чорний дим, а мешканці кількох районів повідомили про відключення світла.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 3 особи, ще 6 отримали різні поранення. Крім того, ушкодження отримала газова магістраль.

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