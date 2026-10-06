РФ вдарила по лікарні в центрі Кривого Рогу, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кривого Рогу Олександра Вілкула .

Згодом мер додав, що під атаку потрапила одна з міських лікарень.

"Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень.

На зараз двоє постраждалих. Жінка - співробітник лікарні - важка, вже в операційній. Чоловік середній", - йдеться у заяві.

Кількість постраждалих збільшується.

"Ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній.

Просто гуляла з собакою", - додав Вілкул.

Оновлено. У Кривому Розі уже 5 поранених через ворожу атаку на середмістя, повідомили в ОВА.



Двоє жінок 28 та 40 років госпіталізовані у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.