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РФ вдарила по лікарні в центрі Кривого Рогу, є поранені

10:57 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила по лікарні в центрі Кривого Рогу, є поранені Фото: РФ вдарила "Бандеролями" по центру Кривого Рога (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія вранці атакувала центр Кривого Рогу, запустивши дві "Бандеролі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Згодом мер додав, що під атаку потрапила одна з міських лікарень.

"Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень.
На зараз двоє постраждалих. Жінка - співробітник лікарні - важка, вже в операційній. Чоловік середній", - йдеться у заяві.

Кількість постраждалих збільшується.

"Ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній.
Просто гуляла з собакою", - додав Вілкул.

Оновлено. У Кривому Розі уже 5 поранених через ворожу атаку на середмістя, повідомили в ОВА.

Двоє жінок 28 та 40 років госпіталізовані у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що РФ вночі масовано обстріляла Україну дронами. По містах та селах випустили майже 200 ворожих цілей, частину з них вдалось збити.

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