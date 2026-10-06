Росія атакувала цивільне судно у Чорному морі, є загиблий та поранені

У Чорному морі російський дрон атакував комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. Внаслідок удару загинула людина, семеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очілника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Такі атаки також створюють додаткові ризики для роботи цивільного судноплавства та можуть становити загрозу світовій продовольчій безпеці.

В Одеській ОВА наголосили, що свідомі удари по цивільних суднах та портовій інфраструктурі є грубим порушенням норм міжнародного права.

Атака стала черговим випадком удару РФ по цивільному судноплавству в Чорному морі.

В результаті російського удару одна людина загинула. Ще семеро людей отримали поранення.

Нагадуємо, Туреччина та ООН готують новий раунд переговорів між Україною та РФ щодо перемир'я у Чорному морі. Йдеться про гарантії безпеки для комерційного судноплавства, портів та енергетичної інфраструктури.

Переговори планують провести на початку жовтня за посередництва представників швейцарського "Центру гуманітарного діалогу".