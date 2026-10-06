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Росія атакувала цивільне судно у Чорному морі, є загиблий та поранені

11:47 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Росія атакувала цивільне судно у Чорному морі, є загиблий та поранені Фото: комерційне судно (Getty Images)
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У Чорному морі російський дрон атакував комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. Внаслідок удару загинула людина, семеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очілника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок удару російського БПЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією", - повідомив Кіпер.

Пошкоджень зазнала надбудова судна, де виникла пожежа.

В результаті російського удару одна людина загинула. Ще семеро людей отримали поранення.

Атака стала черговим випадком удару РФ по цивільному судноплавству в Чорному морі.

В Одеській ОВА наголосили, що свідомі удари по цивільних суднах та портовій інфраструктурі є грубим порушенням норм міжнародного права.

Такі атаки також створюють додаткові ризики для роботи цивільного судноплавства та можуть становити загрозу світовій продовольчій безпеці.

Нагадуємо, Туреччина та ООН готують новий раунд переговорів між Україною та РФ щодо перемир'я у Чорному морі. Йдеться про гарантії безпеки для комерційного судноплавства, портів та енергетичної інфраструктури.

Переговори планують провести на початку жовтня за посередництва представників швейцарського "Центру гуманітарного діалогу".

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