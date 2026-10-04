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Росія вдарила "Бандеролем" по будинках у Харкові, є жертва і постраждалі

23:36 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: ворог двічі атакував місто (facebook.com/DSNSKyiv)

Росіяни у неділю ввечері, 4 жовтня, атакували багатоквартирні будинки у Харкові. Внаслідок обстрілу вже відомо про загиблу людину та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Приблизно о 22:53 очільник міста повідомив, що баражуючий боєприпас "Бандероль", попередньо, влучив по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі Харкова.

"Надходить інформація про двох загиблих та кількох поранених", - додав Терехов через деякий час.

Паралельно глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив факт атаки. Проте за його даними, наразі загинула одна людина і ще двоє поранені. Ще через деякий час він написав, що за уточненими даними, в Індустріальному районі спалахнула адмінбудівля та два автомобілі.

Повертаючись до Терехова, він приблизно о 21:05 писав про ще одну атаку, яка сталася в Київському районі. Попередньо, влучання було на відкритій території.

Оновлено о 23:50

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені, горять автомобілі та адміністративна будівля, близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено. Триває рятувально-пошукова операція", - уточнив Терехов.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що 2 жовтня Росія завдала удару керованими авіабомбами одразу по двох районах Харкова - Слобідському та Немишлянському. Один із ударів припав на житловий будинок. Унаслідок обстрілу постраждали кілька десятків людей.

Також ми писали, що 30 вересня росіяни атакували дроном торговельний центр, розташований у Київському районі Харкова. Унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення.

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