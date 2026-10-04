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Россия ударила "Бандеролем" по домам в Харькове, есть жертва и пострадавшие

23:36 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: враг дважды атаковал город (facebook.com/DSNSKyiv)

Россияне в воскресенье вечером, 4 октября, атаковали многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела уже известно о погибшем человеке и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Приблизительно в 22:53 глава города сообщил, что баражирующий боеприпас "Бандероль", предварительно, попал по многоквартирному дому в Индустриальном районе Харькова.

"Поступает информация о двух погибших и нескольких раненых", - добавил Терехов спустя некоторое время.

Параллельно глава Харьковской ОВ Олег Синегубов тоже подтвердил факт атаки. Однако по его данным, в настоящее время погиб один человек и еще двое ранены. Еще через некоторое время он написал , что по уточненным данным, в Индустриальном районе вспыхнуло админздание и два автомобиля.

Возвращаясь к Терехову, он примерно в 21:05 писал о еще одной атаке, которая произошла в Киевском районе. Предварительно попадание было на открытой территории.

Обновлено в 23:50

"По уточненной информации Ситуационного центра, в результате двойного удара „Бандеролей“ по Индустриальному району погиб один человек, еще шестеро ранены, горят автомобили и административное здание, около десяти многоквартирных домов повреждены. Продолжается спасательно-поисковая операция", - уточнил Терехов.

Обстрелы Харькова

Напомним, что 2 октября Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами сразу по двум районам Харькова - Слободскому и Немышлянскому. Один из прилетов был по жилому дому. В результате обстрела пострадали несколько десятков людей.

Также мы писали, что 30 сентября россияне атаковали дроном торговый центр, который находится в Киевском районе Харькова. Из-за обстрела один человек был ранен.

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