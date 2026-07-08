Росія вдарила балістикою по Харкову, є прильоти

За даними місцевих пабліків, вибухи у місті було чути о 01:43 та о 01:45. Водночас моніторингові канали писали про загрозу балістики, а Повітряні сили ЗСУ фіксували пуски ракет в напрямку міста.

Через кілька хвилин інформацію підтвердив безпосередньо мер Терехов. Він написав, що прильоти зафіксовані в Основ'янському та Немишляньскому районах.

"Унаслідок влучання ракети в Немишлянському районі пошкоджено понад 10 приватних будинків. На місці працюють усі профільні служби", - додав він через деякий час.

Які наслідки в Основ'янському - поки невідомо.

Оновлено о 02:40

Терехов у відповідь на пост про наслідки в Немишляньскому районі написав, що в місті пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та 5 авто.

Окрім того, попередньо, відомо про двох постраждалих - у них гостра реакція на стрес.