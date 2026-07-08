Россия ударила баллистикой по Харькову, есть прилеты

По данным местных пабликов, взрывы в городе были слышны в 01:43 и в 01:45. В то же время, мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики, а Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски ракет в направлении города.

Через несколько минут информацию подтвердил непосредственно мэр Терехов. Он написал, что прилеты зафиксированы в Основянском и Немышляньском районах.

"В результате попадания ракеты в Немышлянском районе повреждено более 10 частных домов. На месте работают все профильные службы", - добавил он спустя некоторое время.

Какие последствия в Основянском - пока неизвестно.

Обновлено в 02:40

Терехов в ответ на пост о последствиях в Немишлянском районе написал, что в городе повреждены более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и 5 автомобилей.

Кроме того, по предварительным данным, известно о двух пострадавших - у них острая реакция на стресс.