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Россия ударила баллистикой по Харькову, есть прилеты

02:23 08.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о ночной атаке на Харьков?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на месте происшествия работают все профильные службы (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в ночь на 8 июля атаковали Харьков баллистикой. Вражеские прилеты зафиксированы в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По данным местных пабликов, взрывы в городе были слышны в 01:43 и в 01:45. В то же время, мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики, а Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски ракет в направлении города.

Через несколько минут информацию подтвердил непосредственно мэр Терехов. Он написал, что прилеты зафиксированы в Основянском и Немышляньском районах.

"В результате попадания ракеты в Немышлянском районе повреждено более 10 частных домов. На месте работают все профильные службы", - добавил он спустя некоторое время.

Какие последствия в Основянском - пока неизвестно.

Обновлено в 02:40

Терехов в ответ на пост о последствиях в Немишлянском районе написал, что в городе повреждены более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и 5 автомобилей.

Кроме того, по предварительным данным, известно о двух пострадавших - у них острая реакция на стресс.

Обстрелы Харькова

Напомним, что вчера 7 июля россияне нанесли по Харькову авиаудар. В результате обстрела в Шевченковском районе были повреждены медицинские и учебные заявления, АЗС, жилые дома и складские здания. Кроме того, возникли пожары.

Также мы писали, что враг нанес серию авиаударов по Харькову 1 июля. Тогда попадания были зафиксированы сразу в трех районах - Киевском, Основянском и Новобаварском. В результате атаки были повреждены дома и горели авто.

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