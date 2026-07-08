Россия ударила баллистикой по Харькову, есть прилеты

Россияне в ночь на 8 июля атаковали Харьков баллистикой. Вражеские прилеты зафиксированы в нескольких районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
По данным местных пабликов, взрывы в городе были слышны в 01:43 и в 01:45. В то же время, мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики, а Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски ракет в направлении города.
Через несколько минут информацию подтвердил непосредственно мэр Терехов. Он написал, что прилеты зафиксированы в Основянском и Немышляньском районах.
"В результате попадания ракеты в Немышлянском районе повреждено более 10 частных домов. На месте работают все профильные службы", - добавил он спустя некоторое время.
Какие последствия в Основянском - пока неизвестно.
Обновлено в 02:40
Терехов в ответ на пост о последствиях в Немишлянском районе написал, что в городе повреждены более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и 5 автомобилей.
Кроме того, по предварительным данным, известно о двух пострадавших - у них острая реакция на стресс.
Напомним, что вчера 7 июля россияне нанесли по Харькову авиаудар. В результате обстрела в Шевченковском районе были повреждены медицинские и учебные заявления, АЗС, жилые дома и складские здания. Кроме того, возникли пожары.
Также мы писали, что враг нанес серию авиаударов по Харькову 1 июля. Тогда попадания были зафиксированы сразу в трех районах - Киевском, Основянском и Новобаварском. В результате атаки были повреждены дома и горели авто.