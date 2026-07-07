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У Харкові вже понад 20 постраждалих після авіаудару РФ (фото наслідків)

17:33 07.07.2026 Вт
1 хв
Рятувальники показали наслідки російського авіаудару по Харкову
aimg Марія Науменко
У Харкові вже понад 20 постраждалих після авіаудару РФ (фото наслідків) Фото: рятувальники та медики працюють на місці російського авіаудару в Харкові (t.me/dsns_telegram)
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Авіаудар РФ по Харкову 7 липня спричинив пожежі та руйнування в Шевченківському районі, кількість постраждалих зросла до 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, унаслідок російської атаки загинув 54-річний чоловік. Ще 20 людей постраждали, серед них - четверо дітей.

У Шевченківському районі пошкоджені медичний та навчальний заклади, АЗС, житлові й складські будівлі. Після влучання горіли автомобілі та суха трава на відкритій території.

Рятувальники ліквідували пожежі. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російського удару КАБ по Харкову постраждала 21 людина.

Вибухових поранень зазнали 15 людей, зокрема двоє дітей. Вісім постраждалих госпіталізували, двоє з них перебувають у важкому стані.

Ще шестеро людей, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 7 липня російські війська вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Одне з влучань припало в проїжджу частину, вибуховою хвилею пошкодило скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.

Спочатку повідомляли про 11 людей із вибуховими пораненнями та ще п'ятьох із гострою реакцією на стрес. Серед постраждалих були діти, зокрема троє з однієї родини.

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