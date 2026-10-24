UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

20:15 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Росія вдарила дроном по Синельниковому (t.me/dnipropetrovskaODA)

Унаслідок удару РФ по Синельниковому на Дніпропетровщині загинули троє людей, ще щонайменеше восьмеро дістали поранень. Серед постраждалих - 11-річна дівчинка.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Внаслідок атаки ворожого безпілотника на четвертому поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа.

Окрім житлового будинку, понівечено магазин та автомобілі.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік перебувають у тяжкому стані.

На місці події працюють екстрені служби.

Оновлено 21:40

Як зазначив очільник ОВА, внаслідок російської атаки на Синельникове кількість поранених зросла до 12 людей.

П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні, двоє жінок і чоловік - у тяжкому стані.

Лікарі наразі проводять операції тяжкопораненим пацієнтам.

Після завершення хірургічних втручань їх планують доправити до обласної лікарні у Дніпрі для подальшого лікування.

Нагадаємо, що 12 жовтня Росія атакувала "Епіцентр" у передмісті Дніпра. Унаслідок ворожого удару по Дніпру та Дніпровському району загинула людина, а в торговельному центрі спалахнула масштабна пожежа.

Вибуховою хвилею також було пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку.

Крім того, 10 жовтня російські окупанти скинули боєприпас із безпілотника у Покровській громаді Нікопольського району.

Через цю атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик, а ще двоє дітей - 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка - дістали поранення і були госпіталізовані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяДніпропетровська областьВійна в УкраїніАтака дронів