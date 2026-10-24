Россия ударила по многоэтажке на Днепропетровщине, есть погибшие и раненые

Напомним, что 12 октября Россия атаковала "Эпицентр" в пригороде Днепра. В результате вражеского удара по Днепру и Днепровскому району погиб человек, а в торговом центре вспыхнул масштабный пожар.

Взрывной волной также были повреждены окна многоэтажного жилого дома.

Кроме того, 10 октября российские оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской общине Никопольского района.

Из-за этой атаки в Никопольщине погиб 11-летний мальчик, а еще двое детей - 12-летний мальчик и 10-летняя девочка - получили ранения и были госпитализированы.