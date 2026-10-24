RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила по многоэтажке на Днепропетровщине, есть погибшие и раненые

20:15 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Россия ударила дроном по Синельникову (t.me/dnipropetrovskaODA)

В результате удара РФ по Синельникову на Днепропетровщине погибли три человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения. Среди пострадавших - 11-летняя девочка.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате атаки вражеского беспилотника на четвертом этаже многоэтажки вспыхнул пожар.

Кроме жилого дома, изуродованы магазин и автомобили.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, что 12 октября Россия атаковала "Эпицентр" в пригороде Днепра. В результате вражеского удара по Днепру и Днепровскому району погиб человек, а в торговом центре вспыхнул масштабный пожар.

Взрывной волной также были повреждены окна многоэтажного жилого дома.

Кроме того, 10 октября российские оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской общине Никопольского района.

Из-за этой атаки в Никопольщине погиб 11-летний мальчик, а еще двое детей - 12-летний мальчик и 10-летняя девочка - получили ранения и были госпитализированы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепропетровская областьВойна в УкраинеАтака дроновРоссийская Федерация