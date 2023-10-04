Росія вдається до нової тактики, щоб не дати Україні утримувати позиції, - NYT

Російське командування використовує тактику "еластичної оборони" у війні проти України, спершу поступаючись позиціями, а потім завдаючи ударів у відповідь. Вони роблять це, аби не дати Україні утримувати населені пункти та інші позиції як плацдарми для майбутніх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Time .

Експерти зазначають, що замість того, щоб утримувати лінію окопів за будь-яку ціну перед обличчям українського наступу, російське командування застосувало давню військову тактику, відому як "еластична оборона".

Для реалізації цієї тактики росіяни відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українські війська просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими, під час пересування по відкритій місцевості або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій.

Мета полягає в тому, щоб не дати українським військам фактично закріпитися на позиції і використовувати її як базу для подальшого наступу.

Втім, ця тактика є лише одним з кількох факторів, які перешкоджають більш швидкому прогресу ЗСУ. Українські посадовці та військові експерти виділяють ще низку факторів, як використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень, а також небажання союзників по НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни.

NYT пише, що, ймовірно, найсерйознішою проблемою для України є великі запаси артилерії в Росії, які були розгорнуті протягом усією війни і не в останню чергу для відбиття контрнаступу, що розпочався в червні.

Еластична оборона

Ця стратегія не є новою. Радянський Союз застосовував її під час поразки Німеччини в 1943 році в Курській битві, одній з найбільших на східному фронті під час Другої світової війни. Схоже, що Росія також застосовує її протягом певного часу в Україні, особливо для того, щоб перешкодити контрнаступу цього літа.

За словами експертів, без прямого доступу до російського командування важко оцінити, чи застосовується ця тактика наразі. Але Інститут вивчення війни помітив її ознаки в останні дні навколо села Роботине, яке над яким ЗСУ відновили контроль наприкінці серпня.

Тоді деякі значні польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. При цьому що російські війська "проводили успішні обмежені тактичні контратаки".

Ситуація на фронті

Контрнаступ ЗСУ триває останні кілька місяців. Силам оборони вдалося досягти успіхів по всій довжині фронту, особливо поблизу Бахмута та Запорізької області.

Зокрема, звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.

Додамо, що у Білому домі вважають, що погодні умови не заважатимуть ЗСУ продовжувати наступальні дії ще близько півтора-двох місяців.

Тим часом генерал Олександр Тарнавський заявляв, що зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі.

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