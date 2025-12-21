Росія вчора масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: які наслідки

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, останнім часом росіяни почати частіше атакувати Одесу та область.

Зокрема, в ніч на суботу, 13 грудня, регіон пережив одну з наймасштабніших атак з початку війни. Окупанти прицільно били ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі, щоб занурити область в темряву і холод.

В результаті Одеса близько 5 днів була без електрики, а місто Арциз і зовсім, за словами мера, може залишитися без світла до 26 грудня.

Крім цих атак, 14 грудня ворог завдав удару 20 дронами по мосту в Затоці, а вже 18 грудня був обстріл мосту біля села Маяки.

19 грудня в Одеській ОВА повідомили, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" перекрито.

Також ми писали, що ввечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області.