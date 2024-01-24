"Росія вбиває мирних українців іранськими дронами": постпред Ізраїлю відчитав Лаврова в ООН

Іран поставляє дрони для РФ

Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Нагадаємо, що минулого місяця Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів".

Також ми повідомляли, що Євросоюз ухвалив рішення запровадити нові обмеження проти Ірану за постачання дронів до Росії. У санкційний список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив, що Іран постачав до Російської Федерації будь-які безпілотники або ракети, які були використані проти України.

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