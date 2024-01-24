"Росія вбиває мирних українців іранськими дронами": постпред Ізраїлю відчитав Лаврова в ООН

Росія співпрацює з Іраном, який визнаний спонсором тероризму. І саме іранськими дронами РФ вбиває мирних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Ізраїлю при ООН Гілада Ердана на засіданні Ради Безпеки ООН.
"Як усі ми знаємо, іранські дрони використовуються Росією для вбивства мирних громадян в Україні. Іранський терор досягне всіх нас, кожен із нас це знає. Навіть Росія, яка співпрацює з Іраном", - сказав постпред Ізраїлю.
Варто зауважити, що дана заява Ердана стала реакцією на звинувачення глави МЗС РФ Сергія Лаврова в сторону Заходу, який, з його слів, "підштовхує своїми поставками зброї в Україну продовження війни з Росією".
На думку російського посадовця, для "встановлення справедливості" країни Заходу мають перестати допомагати Україні.
Варто зауважити, що представники урядів понад 40 країн засудили "лицемірство Росії" в Радбезі ООН.
Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.
Нагадаємо, що минулого місяця Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів".
Також ми повідомляли, що Євросоюз ухвалив рішення запровадити нові обмеження проти Ірану за постачання дронів до Росії. У санкційний список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.
Напередодні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив, що Іран постачав до Російської Федерації будь-які безпілотники або ракети, які були використані проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.