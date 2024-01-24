"Россия убивает мирных украинцев иранскими дронами": постпред Израиля отчитал Лаврова в ООН

"Как все мы знаем, иранские дроны используются Россией для убийства мирных граждан в Украине. Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже сотрудничающая с Ираном Россия", - сказал постпред Израиля.

Следует отметить, что данное заявление Эрдана стало реакцией на обвинение главы МИД РФ Сергея Лаврова в сторону Запада, который, с его слов, "подталкивает своими поставками оружия в Украину в продолжение войны с Россией".

По мнению российского чиновника, для "установления справедливости" страны Запада должны перестать помогать Украине.

Следует заметить, что представители правительств более 40 стран осудили "лицемерие России" в Совбезе ООН.