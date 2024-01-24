"Россия убивает мирных украинцев иранскими дронами": постпред Израиля отчитал Лаврова в ООН

Россия сотрудничает с Ираном, признанным спонсором терроризма. И именно иранскими дронами РФ убивает мирных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана на заседании Совета Безопасности ООН.
"Как все мы знаем, иранские дроны используются Россией для убийства мирных граждан в Украине. Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже сотрудничающая с Ираном Россия", - сказал постпред Израиля.
Следует отметить, что данное заявление Эрдана стало реакцией на обвинение главы МИД РФ Сергея Лаврова в сторону Запада, который, с его слов, "подталкивает своими поставками оружия в Украину в продолжение войны с Россией".
По мнению российского чиновника, для "установления справедливости" страны Запада должны перестать помогать Украине.
Следует заметить, что представители правительств более 40 стран осудили "лицемерие России" в Совбезе ООН.
Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.
Напомним, что в прошлом месяце Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов".
Также мы сообщали, что Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставку дронов в Россию. В санкционный список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании.
Накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан возразил, что Иран поставлял в Российскую Федерацию любые беспилотники или ракеты, использованные против Украины.
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