"Росія вбиває мирних українців іранськими дронами": постпред Ізраїлю відчитав Лаврова в ООН

Росія співпрацює з Іраном, який визнаний спонсором тероризму. І саме іранськими дронами РФ вбиває мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Ізраїлю при ООН Гілада Ердана на засіданні Ради Безпеки ООН.

Варто зауважити, що дана заява Ердана стала реакцією на звинувачення глави МЗС РФ Сергія Лаврова в сторону Заходу, який, з його слів, "підштовхує своїми поставками зброї в Україну продовження війни з Росією".

"Як усі ми знаємо, іранські дрони використовуються Росією для вбивства мирних громадян в Україні. Іранський терор досягне всіх нас, кожен із нас це знає. Навіть Росія, яка співпрацює з Іраном", - сказав постпред Ізраїлю.

Іран поставляє дрони для РФ

Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Нагадаємо, що минулого місяця Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів".

Також ми повідомляли, що Євросоюз ухвалив рішення запровадити нові обмеження проти Ірану за постачання дронів до Росії. У санкційний список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив, що Іран постачав до Російської Федерації будь-які безпілотники або ракети, які були використані проти України.

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