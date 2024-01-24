"Россия убивает мирных украинцев иранскими дронами": постпред Израиля отчитал Лаврова в ООН
Россия сотрудничает с Ираном, признанным спонсором терроризма. И именно иранскими дронами РФ убивает мирных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана на заседании Совета Безопасности ООН.
"Как все мы знаем, иранские дроны используются Россией для убийства мирных граждан в Украине. Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже сотрудничающая с Ираном Россия", - сказал постпред Израиля.
Следует отметить, что данное заявление Эрдана стало реакцией на обвинение главы МИД РФ Сергея Лаврова в сторону Запада, который, с его слов, "подталкивает своими поставками оружия в Украину в продолжение войны с Россией".
По мнению российского чиновника, для "установления справедливости" страны Запада должны перестать помогать Украине.
Следует заметить, что представители правительств более 40 стран осудили "лицемерие России" в Совбезе ООН.
Иран поставляет дроны для РФ
Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.
Напомним, что в прошлом месяце Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов".
Также мы сообщали, что Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставку дронов в Россию. В санкционный список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании.
Накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан возразил, что Иран поставлял в Российскую Федерацию любые беспилотники или ракеты, использованные против Украины.
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