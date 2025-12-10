Росія узаконила масове вилучення житла на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях посилюється тиск на українських власників нерухомості: Росія запроваджує механізм, який дає змогу масово вилучати житло під виглядом фіксації "безхазяйності", створюючи умови для масштабного перерозподілу власності на користь завезених лояльних громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.
У Росії остаточно затвердили закон, який дає окупаційним адміністраціям право визнавати квартири та будинки на захоплених територіях "нічийними" і передавати їх новим користувачам.
Експропріація діятиме до 2030 року, збігаючись із політичним циклом у Кремлі.
Хоча практика відібрання житла через фіктивну "безгосподарність" застосовувалася й раніше, тепер вона отримала федеральне закріплення: рішення про долю чужої нерухомості фактично перейшло в московські кабінети.
Закон не містить чітких умов, за якими житло може бути визнано "безхазяйним", що дає окупаційним структурам можливість самостійно визначати, чиї будинки підлягають вилученню.
У результаті під загрозою опиняються не тільки ті, хто був змушений виїхати через війну, а й люди, які продовжують жити на окупованій території.
Експерти зазначають, що механізм відкриває шлях до системного привласнення української власності.
Вилучені будинки та квартири планують розподіляти між російськими військовими, силовиками, чиновниками й працівниками бюджетної сфери, які завозяться в регіон.
Фактично йдеться про заміщення місцевого населення людьми, лояльними до окупаційної влади.
Така політика доповнює інші кроки Росії щодо закріплення контролю над ТОТ, включно з підготовкою до легалізації примусу жителів до служби в армії окупанта, що порушує міжнародне право.
Нагадуємо, що Росія продовжує посилювати контроль над інформаційним простором на захоплених територіях, обмежуючи жителям доступ до українських і міжнародних медіа: зокрема, окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей запровадили заборону на продаж, установку та використання супутникового обладнання, здатного приймати українські телеканали.
Зазначимо, що окупаційна адміністрація на захопленій частині Херсонської області використовує кампанію з "прикріплення населення до поліклінік" через поліс ОМС РФ як інструмент для формування повного реєстру місцевих мешканців, включно з чоловіками призовного віку.