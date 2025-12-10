Росія узаконила масове вилучення житла на окупованих територіях

У Росії остаточно затвердили закон, який дає окупаційним адміністраціям право визнавати квартири та будинки на захоплених територіях "нічийними" і передавати їх новим користувачам.

Експропріація діятиме до 2030 року, збігаючись із політичним циклом у Кремлі.

Хоча практика відібрання житла через фіктивну "безгосподарність" застосовувалася й раніше, тепер вона отримала федеральне закріплення: рішення про долю чужої нерухомості фактично перейшло в московські кабінети.

Відсутність критеріїв і розширені повноваження окупантів

Закон не містить чітких умов, за якими житло може бути визнано "безхазяйним", що дає окупаційним структурам можливість самостійно визначати, чиї будинки підлягають вилученню.

У результаті під загрозою опиняються не тільки ті, хто був змушений виїхати через війну, а й люди, які продовжують жити на окупованій території.

Експерти зазначають, що механізм відкриває шлях до системного привласнення української власності.

Кому передають вилучене житло

Вилучені будинки та квартири планують розподіляти між російськими військовими, силовиками, чиновниками й працівниками бюджетної сфери, які завозяться в регіон.

Фактично йдеться про заміщення місцевого населення людьми, лояльними до окупаційної влади.

Така політика доповнює інші кроки Росії щодо закріплення контролю над ТОТ, включно з підготовкою до легалізації примусу жителів до служби в армії окупанта, що порушує міжнародне право.