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Росія утримує в Чорному морі 11 кораблів, у ВМС пояснили таку кількість

Фото: Росія утримує в Чорному морі 11 кораблів, у ВМС пояснили таку кількість (facebook.com/afoninmixail)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на ранок, 14 січня, Російська Федерація утримує в Чорному морі 11 кораблів. Таку кількість можна пояснити ймовірним початком навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Як відзначив Плетенчук, серед 11 ворожих кораблів в Чорному морі - 1 носій "Калібрів" з загальним залпом на 8 ракет. 

"Це розпочався навчальний рік у росіян. Серед цих 11 кораблів 2 одиниці перебувають на бойовому чергуванні, а решта, скоріш за все, беруть участь в цьому навчальному процесу", - додав Плетенчук. 

В Азовському морі, за словами речника ВМС, 1 ворожий корабель на бойовому чергуванні. 

"В Азовському морі, як й завжди, 1 корабель на бойовому чергуванні. Й, звісно, охорона так званого Керченського мосту. Це окрема морська охорона цим опікується", - відзначив речник ВМС. 

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Як пояснювала вчора, 13 січня, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, росіяни не змогли використати "Калібри" під час масованих ранкових атак у той самий день через шторм на морі. 

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