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Росіяни не змогли використати "Калібри" під час ранкової атаки. Гуменюк назвала причину

Україна, Субота 13 січня 2024 12:47
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Росіяни не змогли використати "Калібри" під час ранкової атаки. Гуменюк назвала причину Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російської окупанти під час ранкової атаки не використали крилаті ракети "Калібр" морського базування. Причиною цього став шторм на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вороже угрупування практично згорнуто, дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використати протягом цієї атаки", - сказала вона.

Речниця додала, що сьогоднішня атака майже не зачепила південь України. За її словами, у Миколаївській області збили ракету Х-101, влучань не було.

Гуменюк додала, що окупанти, ймовірно, намагаються вивідати особливості протиповітряної оборони України.

Обстріл України 13 січня

Сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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