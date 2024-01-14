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Россия удерживает в Черном море 11 кораблей, в ВМС объяснили такое количество

Фото: Россия удерживает в Черном море 11 кораблей, в ВМС объяснили такое количество (facebook.com/afoninmixail)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на утро, 14 января, Российская Федерация удерживает в Черном море 11 кораблей. Такое количество можно объяснить возможным началом учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Как отметил Плетенчук, среди 11 вражеских кораблей в Черном море - 1 носитель "Калибров" с общим залпом на 8 ракет. 

"Это начался учебный год у россиян. Среди этих 11 кораблей 2 единицы находятся на боевом дежурстве, а остальные, скорее всего, участвуют в этом учебном процессе", - добавил Плетенчук. 

В Азовском море, по словам спикера ВМС, 1 вражеский корабль на боевом дежурстве. 

"В Азовском море, как и всегда, 1 корабль на боевом дежурстве. И, конечно, охрана так называемого Керченского моста. Это отдельная морская охрана этим занимается", - отметил представитель ВМС.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Как объясняла вчера, 13 января, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, россияне не смогли использовать "Калибры" во время массированных утренних атак в тот же день из-за шторма на море.

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