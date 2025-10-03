Наступного року Росія уріже фінансування охорони здоров'я, авіапрому, енергетики, сільських територій і проєктів на тимчасово окупованих територіях.

Програма "Хімічна та біологічна безпека" зменшилася на 36,4%, до 3,5 млрд рублів, а рекордне скорочення в абсолютних цифрах торкнулося "Комплексного розвитку сільських територій" - мінус 34,3 млрд рублів. Програма розвитку охорони здоров'я втратила 31,7 млрд рублів.

Зменшення фінансування промислових і соціальних проєктів

Скорочення також торкнулися авіапрому (-14,4 млрд рублів), енергетики (-17,9 млрд), суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики. Ці заходи спрямовані на скорочення витрат бюджету та оптимізацію державних програм.

Зростання фінансування пропаганди та державних структур

Водночас витрати на органи влади та пропагандистські проєкти продовжують зростати. На програму "Россия в мире", яка просуває "традиційні цінності" за кордоном, виділять майже 12 млрд рублів - удвічі більше, ніж минулого року.

Державний фонд "Захисники вітчизни" отримає 35 млрд рублів, що у 2,5 раза перевищує рівень 2025 року. Держтелеканали у 2026 році профінансують на 106,4 млрд рублів.