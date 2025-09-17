ua en ru
Пропаганда на Донбасі: як Пушилін обманює місцеве населення за допомогою "іноземних" ЗМІ

Донбас, Донецьк, Україна, Середа 17 вересня 2025 03:20
UA EN RU
Пропаганда на Донбасі: як Пушилін обманює місцеве населення за допомогою "іноземних" ЗМІ Ілюстративне фото: Пушилін обманює місцеве населення за допомогою "іноземних" ЗМІ (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Глава окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін організував зустріч із групою так званих "іноземних журналістів" і політиків, намагаючись створити ілюзію міжнародного інтересу до окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Денис Пушилін, очільник окупаційної адміністрації на Донбасі, провів зустріч з "іноземними журналістами" та політиками зі США, Латинської Америки, Чехії, Словаччини, Туреччини, Бельгії та Франції.

Російська пропаганда використовує подібні заходи для демонстрації зовнішньої уваги до тимчасово окупованих територій і створення враження, що "правда про Донбас" нібито знаходить відгук за кордоном.

Центром виступу Пушиліна стали заяви про "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відновлення" окупованих територій. Однак ці тези не мають документального підтвердження і є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на виправдання дій окупантів.

Насправді жодне авторитетне міжнародне видання не скерує своїх кореспондентів на окуповані території, бо це порушує українське законодавство. "Іноземні журналісти" і політики, які брали участь у зустрічі, здебільшого являють собою маргінальні фігури та не відображають позицію визнаних світових ЗМІ.

У ЦПД зазначили, що зустрічі слугують виключно інструментом для маскування провалів "управління" на Донбасі, а відповідальність за гуманітарну катастрофу в регіоні окупанти намагаються перекласти на Україну.

Ситуація демонструє, що російська пропаганда активно використовує дезінформацію, щоб створювати ілюзію легітимності своєї окупації та виправдовувати наслідки своєї присутності на тимчасово захоплених територіях.

Нагадуємо, що до кінця серпня в 15 українських областях і столиці було створено щонайменше 30 тисяч місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб з території Донбасу. План передбачав, що до початку вересня ці місця будуть готові до використання.

Зазначимо, що з початку серпня з населених пунктів Донецької області, де проводиться примусова евакуація родин із дітьми, було виведено 1350 дітей. Попри ці заходи, 2424 дитини продовжують перебувати в районах, небезпечних для проживання.

