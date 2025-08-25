Росія урізає підтримку бізнесу: замість підприємців фінансують війну, - розвідка

Причиною стало зменшення обсягів пільгового кредитування, "оптимізація бюджету" та перехід до вибіркової допомоги лише для підприємців із ключових сфер - виробництва, логістики, ІТ та туризму. Кількість отримувачів субсидій зменшилася на 22 %.

Розвідка зазначає, що Кремль продовжує нарощувати витрати на війну проти України, яка залишається головним пріоритетом російського бюджету.

Для влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвиток економіки.

У період 2025–2030 років на підтримку малого та середнього бізнесу планується виділити 330 млрд рублів, що на 20 % менше, ніж у попередні шість років.

Це може призвести до зростання безробіття та уповільнення економіки, адже малий і середній бізнес забезпечує близько 29 млн робочих місць у Росії.