Россия урезает поддержку бизнеса: вместо предпринимателей финансируют войну, - разведка

Фото: Малый бизнес в РФ теряет субсидии, бюджет приоритетно финансирует войну (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В первом полугодии 2025 года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России сократилась почти на половину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Причиной стало уменьшение объемов льготного кредитования, "оптимизация бюджета" и переход к выборочной помощи только для предпринимателей из ключевых сфер - производства, логистики, ИТ и туризма. Количество получателей субсидий уменьшилось на 22 %.

Разведка отмечает, что Кремль продолжает наращивать расходы на войну против Украины, которая остается главным приоритетом российского бюджета.

Для власти важнее финансирование агрессии, чем поддержка собственных граждан и развитие экономики.

В период 2025-2030 годов на поддержку малого и среднего бизнеса планируется выделить 330 млрд рублей, что на 20 % меньше, чем в предыдущие шесть лет.

Это может привести к росту безработицы и замедлению экономики, ведь малый и средний бизнес обеспечивает около 29 млн рабочих мест в России.

Напомним, что санкции разрушили традиционные маршруты поставок в Калининград. Морские перевозки выросли, но логистика испытывает коллапс.

После введения санкций в 2022 году Россия существенно увеличила расходы на транзит грузов в Калининградскую область - анклав без сухопутного сообщения с остальной частью страны.

