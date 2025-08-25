Россия урезает поддержку бизнеса: вместо предпринимателей финансируют войну, - разведка

Причиной стало уменьшение объемов льготного кредитования, "оптимизация бюджета" и переход к выборочной помощи только для предпринимателей из ключевых сфер - производства, логистики, ИТ и туризма. Количество получателей субсидий уменьшилось на 22 %.

Разведка отмечает, что Кремль продолжает наращивать расходы на войну против Украины, которая остается главным приоритетом российского бюджета.

Для власти важнее финансирование агрессии, чем поддержка собственных граждан и развитие экономики.

В период 2025-2030 годов на поддержку малого и среднего бизнеса планируется выделить 330 млрд рублей, что на 20 % меньше, чем в предыдущие шесть лет.

Это может привести к росту безработицы и замедлению экономики, ведь малый и средний бизнес обеспечивает около 29 млн рабочих мест в России.