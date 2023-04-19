Росія не уникне відповідальності за звірства, вчинені в Україні, - заступник генпрокурора США
Міністерство юстиції Сполучених Штатів твердо має намір переслідувати російські воєнні злочини.
Про це заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Факти очевидні: Росія вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми не можемо - і не дозволимо - військовим злочинцям уникнути відповідальності за агресію і звірства, вчинені ними в Україні", - заявила вона під час виступу в Сенаті США.
Нагадаємо, США відправлять прокурора до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України.
Крім того, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львови-Бєлової.
При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.