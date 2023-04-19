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Россия не избежит ответственности за зверства, совершенные в Украине, - замгенпрокурора США

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Среда 19 апреля 2023 19:24
Россия не избежит ответственности за зверства, совершенные в Украине, - замгенпрокурора США Фото: заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (youtube.com/@TheJusticeDepartment)
Автор: Валерия Полищук

Министерство юстиции Соединенных Штатов твердо намерено преследовать российские военные преступления.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Факты очевидны: Россия совершила военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы не можем - и не позволим - военным преступникам избежать ответственности за агрессию и зверства, совершенные ими в Украине", - заявила она во время выступления в Сенате США.

Напомним, США отправят прокурора в Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

Кроме того, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовы-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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