Россия не избежит ответственности за зверства, совершенные в Украине, - замгенпрокурора США

Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Факты очевидны: Россия совершила военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы не можем - и не позволим - военным преступникам избежать ответственности за агрессию и зверства, совершенные ими в Украине", - заявила она во время выступления в Сенате США.

Напомним, США отправят прокурора в Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

Кроме того, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовы-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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