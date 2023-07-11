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Росія не уникне відповідальності у разі теракту на ЗАЕС, - Держдеп

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Вівторок 11 липня 2023 01:47
Росія не уникне відповідальності у разі теракту на ЗАЕС, - Держдеп Фото: РФ не уникне відповідальності у разі теракту на ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки попередили російську владу про неминучі наслідки у разі створення катастрофи на Запорізькій АЕС.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, російське керівництво має "ретельно подумати", чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи.

"Якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності", - сказав він.

Міллер також додав, що США уважно стежать за розвитком подій на ЗАЕС. Він наголосив, що МАГАТЕ повинно мати повний доступ до всіх частин станції.

Загроза теракту на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до влаштування теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. В ГУР повідомили, що РФ мінує ставок-охолоджувач, а також встановлюють вибухівку на території станції.

Інстпектори МАГАТЕ заявили, що вони наразі нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін на території станції. Однак відомо, що росіяни не надають їм повного доступу до всієї території АЕС.

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Запорізька АЕС Державний департамент США
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