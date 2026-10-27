Росія ударила по висотці у Харкові, у будинку заблоковані люди

РФ ударила по висотці у Харкові

О 22.40 Терехов зазначив, що зафіксовано ворожий удар по Основ’янському району Харкова. Наслідки уточнюються.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок.

"За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди", - каже Терехов.

Також відомо, що унаслідок атаки РФ є постраждалі.

Оновлено о 23.09

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого "прильоту" в Основ’янському районі.