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Росія ударила по висотці у Харкові, у будинку заблоковані люди

23:05 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: український рятувальник (Getty Images)

Росія завдала удару по багатоповерхівці у Харкові увечері 27 жовтня. Відомо про постраждалих і заблокованих у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

РФ ударила по висотці у Харкові

О 22.40 Терехов зазначив, що зафіксовано ворожий удар по Основ’янському району Харкова. Наслідки уточнюються.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок.

"За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди", - каже Терехов.

Також відомо, що унаслідок атаки РФ є постраждалі.

Оновлено о 23.09

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого "прильоту" в Основ’янському районі.

Раніше РБК-Україна писало, що уранці 25 жовтня російські окупанти вкотре атакували дронами Харків. Ворожий удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок.

Крім того, 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр і цивільне підприємство в Харкові. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

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