Россия ударила по высотке в Харькове, в доме заблокированы люди

РФ ударила по высотке в Харькове

В 22.40 Терехов отметил, что зафиксирован вражеский удар по Основьянскому району Харькова. Последствия уточняются.

Позже стало известно, что враг попал в многоквартирный жилой дом.

"По имеющейся информации, в нем заблокированы люди", - говорит Терехов.

Также известно, что в результате атаки РФ есть пострадавшие.

Обновлено в 23.09

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что два человека, среди которых 4-летний мальчик, пострадали в результате вражеского "прилета" в Основянском районе.