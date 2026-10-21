Росія ударила по супермаркету "Метро" в Рівному (фото)

Російські війська атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.
Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
На місці події працюють усі профільні служби. Голова ОДА також перебуває там особисто для координації дій.
Попередньо, внаслідок удару ніхто з людей не постраждав.
Інформація щодо руйнувань та масштабу завданих збитків уточнюється.
Нагадаємо, що Росія не вперше спрямовує свої атаки на цивільну інфраструктуру Рівного.
Зокрема, раніше окупанти вже завдали ракетного удару по одному з крупних ТРЦ у Рівному, про що детально повідомлялося у матеріалі про наслідки атаки на торговельний центр.
Також РФ завдала ще одного удару реактивним дроном по торговельному центру в Рівному. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, місцевих жителів закликали зачинити вікна через небезпеку.
Крім того, під час попередніх обстрілів ворог цілив по центральній частині міста, внаслідок чого була пошкоджена будівля університету в центрі Рівного, тоді також повідомлялося про значну кількість поранених.