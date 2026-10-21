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Росія ударила по супермаркету "Метро" в Рівному (фото)

16:25 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: "Метро" в Рівному потрапило під обстріл РФ (metro.zakaz.ua)

Російські війська атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.

Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

На місці події працюють усі профільні служби. Голова ОДА також перебуває там особисто для координації дій.

Попередньо, внаслідок удару ніхто з людей не постраждав.

Інформація щодо руйнувань та масштабу завданих збитків уточнюється.

Фото: "Метро" в Рівному потрапило під обстріл РФ (t.me/oleksandrkoval_rv)

Нагадаємо, що Росія не вперше спрямовує свої атаки на цивільну інфраструктуру Рівного.

Зокрема, раніше окупанти вже завдали ракетного удару по одному з крупних ТРЦ у Рівному, про що детально повідомлялося у матеріалі про наслідки атаки на торговельний центр.

Також РФ завдала ще одного удару реактивним дроном по торговельному центру в Рівному. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, місцевих жителів закликали зачинити вікна через небезпеку.

Крім того, під час попередніх обстрілів ворог цілив по центральній частині міста, внаслідок чого була пошкоджена будівля університету в центрі Рівного, тоді також повідомлялося про значну кількість поранених.

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