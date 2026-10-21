Росія ударила по супермаркету "Метро" в Рівному (фото)

Також РФ завдала ще одного удару реактивним дроном по торговельному центру в Рівному. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди, місцевих жителів закликали зачинити вікна через небезпеку.

Крім того, під час попередніх обстрілів ворог цілив по центральній частині міста, внаслідок чого була пошкоджена будівля університету в центрі Рівного, тоді також повідомлялося про значну кількість поранених.