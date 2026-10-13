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РФ вдарила по будівлі університету у центрі Рівного, багато поранених (відео)

11:16 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила по будівлі університету у центрі Рівного, багато поранених (відео) Фото: в ОВА повідомили про наслідки атаки на місто (Getty Images)
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Вранці 13 жовтня РФ завдала дронового удару по центру Рівного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську ОВА.

Вибухи у Рівному прозвучали на тлі атаки дронів. Ворожа ціль рухалась з центру України у західному напрямку.

Згодом місцеві почули звуки вибухів. Як з'ясувалося згодом, дрон влучив у приміщення навчального закладу.

"Маємо приліт в центр міста, в корпус навчального закладу. Всі служби на місці, працюємо. Багато ушкоджень, є поранені", - сказав начальник ОВА Олександр Коваль.

При чому він не уточнив, скільки людей отримали поранення та який характер їхніх ушкоджень.

Оновлено. В ОВА додали, що наразі є 10 постраждалих, серед них одна людина перебуває у важкому стані.

Оновлено об 11:48. Уже 14 поранених через атаку на Рівне.

"Одна людина у важкому стані, троє - середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу локалізовано. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну понад сотнею дронів, серед яких більшість є реактивними, а також п'ятьма балістичними ракетами.

Україна не отримала даних про їх пуски з території РФ, тож вибухи у Києві пролунали ще до оголошення повітряної тривоги.

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