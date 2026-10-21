Россия ударила по супермаркету "Метро" в Ровно (фото)

На месте происшествия работают все профильные службы. Глава ОГА также находится там лично для координации действий.

Предварительно, в результате удара никто из людей не пострадал.

Информация о разрушениях и масштабе нанесенного ущерба уточняется.

Фото: "Метро" в Ровно попало под обстрел РФ (t.me/oleksandrkoval_rv)

Напомним, что Россия не в первый раз направляет свои атаки на гражданскую инфраструктуру Ровно.

В частности, ранее кафиры уже нанесли ракетный удар по одному из крупных ТРЦ в Ровно, о чем подробно сообщалось в материале о последствиях атаки на торговый центр.