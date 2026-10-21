Россия ударила по супермаркету "Метро" в Ровно (фото)

Российские войска атаковали заведение торговой сети "Метро" в Ровно.
Об этом заявил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
На месте происшествия работают все профильные службы. Глава ОГА также находится там лично для координации действий.
Предварительно, в результате удара никто из людей не пострадал.
Информация о разрушениях и масштабе нанесенного ущерба уточняется.
Напомним, что Россия не в первый раз направляет свои атаки на гражданскую инфраструктуру Ровно.
В частности, ранее кафиры уже нанесли ракетный удар по одному из крупных ТРЦ в Ровно, о чем подробно сообщалось в материале о последствиях атаки на торговый центр.
Также РФнанесла еще один удар реактивным дроном по торговому центру в Ровно. В результате вражеской атаки пострадали люди, местных жителей призвали закрыть окна из-за опасности.
Кроме того, во время предварительных обстрелов враг целил по центральной части города, в результате чего было повреждено здание университета в центре Ровно, тогда также сообщалось о значительном количестве раненых.