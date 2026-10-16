ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по одному з крупних ТРЦ в Рівному

11:49 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила по одному з крупних ТРЦ в Рівному Фото: Росія атакувала ТРЦ у Рівному ( facebook.com DSNSKyiv)
Додати як бажане джерело в Google

У Рівному росіяни вгатили по великому торгово-розважальному центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Коваля, начальника Рівненської ОВА.

"Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом. Разом з усіма службами зараз перебуваю на місці події", - сказав Коваль.

Росія від вечора атакує Рівненську область реактивними "Шахедами". Через наслідки атаки поранено 7 людей, серйозно понівечена багатоповерхівка.

Від системних атак потерпає Тернопільщина, Волинь та Львівщина.

Також тричі від ранку вибухи чули у Львові та поблизу міста. Поранений чоловік через атаку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Рівне Атака дронів
Новини
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів