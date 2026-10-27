ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Россия ударила по складу издательства КСД

15:34 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Россия ударила по складу издательства КСД Фото: спасатель гасит пожар (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Додати як бажане джерело в Google

Утром 27 октября оккупанты обстреляли склад издательства "Клуб семейного досуга". Последствия атаки повлияют на выход книжных новинок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост издательства КСД в Facebook.

РФ атаковала склад КСД

Россия била по складу издательства КСД. Есть повреждения.

"Друзья, в утро, когда мы хотели поздравить вас с Днем украинской письменности и языка и поделиться анонсами ноября, есть совсем другие, неутешительные новости. Вынуждены сообщить, что враг попал в наш склад", - говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что атака на район, где расположен склад, продолжалась и днем.

"Из сотрудников никто не пострадал", - уточнили в КСД.

Также в издательстве отметили, что последствия атаки неизбежно повлияют на выход новинок, старт которых планировался на 5 ноября. Пока КСД оценивает ситуацию.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате ночной ракетной атаки по Киеву 7 октября был поражен новый склад издательства "Книголав". Обстрелом уничтожены десятки тысяч книг.

Кроме того, в ночь на 28 августа Россия нанесла удар по складу с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Уничтожены многие книги и само помещение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Ракеты
Новости
"Режим тишины" в Олешках продлится до 1 ноября, - Арахамия
"Режим тишины" в Олешках продлится до 1 ноября, - Арахамия
Аналитика
Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток