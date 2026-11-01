Росія ударила по енергетиці Тернопільщини, знеструмлено 12 населених пунктів

Нагадаємо, що Росія регулярно завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, залишаючи мешканців без світла та тепла.

Зокрема, раніше РФ атакувала Дніпро, внаслідок чого понад 350 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Окрім того, через ворожі обстріли енергооб'єктів складні ситуації фіксуються і в інших регіонах країни.

Наприклад, Конотоп п'ять діб залишався без світла через пошкодження інфраструктури, тоді як критичні об'єкти міста перевели на резервні джерела живлення.