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Россия ударила по энергетике Тернопольщины, обесточены 12 населенных пунктов

17:50 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Россия ударила по энергообъекту в Кременецком обществе (Getty Images)

В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой общине, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света.

Об этом заявил начальник Тернопольской ОВ Тарас Пастух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате удара по объекту критической инфраструктуры полностью или частично без электроснабжения остались 12 населенных пунктов.

Сейчас на месте происшествия работают профильные службы. Энергетики уже начали работу по восстановлению стабильного питания для всех абонентов.

Местные власти призывают граждан не пренебрегать собственной безопасностью.

"Еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза остается реальной - берегите себя", - отметил Пастух.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, оставляя жителей без света и тепла.

В частности, ранее РФ атаковала Днепр, в результате чего более 350 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов энергообъектов сложные ситуации фиксируются и в других регионах страны.

К примеру, Конотоп пять суток оставался без света из-за повреждения инфраструктуры, тогда как критические объекты города перевели на резервные источники питания.

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