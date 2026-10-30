Росія знову атакувала Дніпро, понад 350 тисяч абонентів залишилися без світла
Росія вкотре за 29 жовтня атакувала Дніпро. За попередніми даними, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та довколишніх населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Коли повернуть світло, в ОВА не уточнили.
Щоб місто не залишилося без води, насосні станції водопостачання і водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів.
Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.
29 жовтня став для Дніпра одним із найважчих днів. Близько 11-ї ранку російський реактивний дрон влучив у перон залізничного вокзалу, де стояв пасажирський поїзд №866 Дніпро - Запоріжжя. Перед ударом оголосили підвищений рівень небезпеки, але на платформі залишалося багато людей. Загинули щонайменше 14 людей, ще стільки ж поранені.
Того ж дня Росія завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі, серед загиблих є діти.
Увечері після нового удару у значній частині Дніпра зникло світло, а в деяких районах і вода. На відео, які поширили місцеві, видно, як після потужного спалаху квартали за секунду поринають у темряву.